Apple pode montar fábrica de micros no Brasil Segundo informações divulgadas pelo boletim Relatório Reservado desta quarta, dia 6 de dezembro, a norte-americana Apple pode investir US$ 100 milhões no Brasil. Os recursos seriam utilizados para montar uma fábrica de computadores e outros dispositivos. Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Apple Brasil disse que a empresa não irá comentar a informação. Atualmente, todos os equipamentos vendidos pela Apple no Brasil são importados.