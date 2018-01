Apple pode vender 4 milhões de iPhones neste ano

A expectativa em torno do lançamento do iPhone no mercado norte-americano (previsto para o próximo dia 29) pode ser suficiente para levar o novo produto, que combinas as funções de computador de mão, celular e tocador portátil de vídeos e músicas a um novo patamar. É o que confirma estudo da consultoria Merrill Lynch, que indica que a empresa deve fabricar 4 milhões de iPhones ao longo deste ano e outros 12 milhões de aparelhos em 2008. As estimativas dão conta de que a fabricação começará com cerca de 200 mil a 300 mil unidades mensais, evoluindo para um milhão de unidades/mês até o final do ano. O curioso é que o relatório não foi focado necessariamente no desempenho da Apple em função do iPhone, que não será um grande gerador de dividendos para a empresa, mas sim para o mercado de componentes eletrônicos. É que os fornecedores de peças e partes para o iPhone poderão ver, graças ao aparelho, uma maior demanda por chips e outros componentes para fornecedores de smartphones concorrentes, que também precisarão injetar novas funções multimídia em seus aparelhos para não perder espaço para a Apple. De fato, fabricantes tradicionais de celulares como a Sony-Ericsson e Nokia já afirmaram que a entrada da Apple no mercado de celulares pode impulsionar a demanda por modelos mais sofisticados de telefones.