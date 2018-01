Apple quebra a barreira de 65 milhões de iPods O iPod faz, neste dia 23, cinco anos de idade. O tocador, que virou sinônimo de música digital, começou a ser vendido no dia 23 de outubro de 2001 e, hoje, após comemorar mais de 65 milhões de unidades vendidas (nos vários modelos que a Apple fabrica), o produto comemora folgado cerca de 70% do mercado de tocadores. Dos 5 GB iniciais do primeiro modelo, os iPods mais parrudos trazem HDs com 80 GB de capacidade e que custam menos do que o primeiro tocador à época de seu lançamento. Evolução Quando lançado, em 2001, o primeiro iPod se destacou ao oferecer grande capacidade (5 GB) em um HD portátil, associado a uma interface fácil de utilizar. O sistema ´wheel´ (roda, em inglês), botão sensível ao toque, permitia mudar o volume de músicas ou selecionar opções nos menus apenas com arrastar do dedo sobre o controle. O primeiro iPod custava cerca de US$ 399 e podia guardar cerca de mil músicas. Outro senão à época é que o produto só funcionava com computadores fabricados pela Apple. Mas o iPod não foi inovador apenas por este aspecto. Juntamente com o lançamento, a Apple também disponibilizava a loja iTunes, onde os interessados poderiam comprar músicas selecionadas a US$ 0,99 (o preço é mantido até hoje) e que já vendeu mais de um bilhão de músicas. Outra vantagem da loja era o formato AAC protegido, tipo de arquivo que tinha compactação e qualidade de som superior ao MP3 corrente à época, e que ainda oferecia proteção contra cópias irregulares. Foi este o modelo de comodidade que conquistou os consumidores norte-americanos (só usuários com domicílio em países onde a loja Itunes tem operação oficial podem comprar canções) e que faz, hoje, com que empresas como Nokia, Samsung e Sony-Ericsson cogitem lançar linhas de celulares/tocadores digitais e serviços de venda de músicas associados.