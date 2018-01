Apple quer a maçã toda, não só uma mordida

Todos os olhos se voltaram para San Francisco, nos Estados Unidos, na semana passada, quando o presidente da Apple, Steve Jobs, abriu mais uma convenção de sua empresa, a Macworld. O evento aconteceu no Moscone Center, principal centro de convenções da cidade, e a expectativa para o lançamento de um aparelho que superasse o iPhone, estrela da edição de 2007, era grande. Desde o início do século, a empresa deixou de ser uma grife descolada de computadores bonitos, mas usados por pouca gente no mundo, para buscar atingir um mercado cada vez maior. Com o tocador de mídia iPod, a loja digital iTunes e o supercelular iPhone, a Apple deixou de ser um ícone entre os geeks para se tornar sonho de consumo de um número muito maior de pessoas no planeta. Mas 2008 não foi um ano de revelações estarrecedoras, e sim de arrumar as diversas peças de um quebra-cabeças que a empresa monta ao redor de nosso dia-a-dia. Como o Google nos cercou com serviços (Gmail, Google Maps, Google News, Google Docs, etc.) e conteúdo produzido pelo público (Blogger, Picasa, YouTube), a Apple quer nos cercar com entretenimento eletrônico, usando o computador como porta de entrada desse novo cenário, não o principal palco. Foi assim que a empresa se tornou portátil e popular – de verdade. Jobs começou sua apresentação dizendo que "há algo no ar", aludindo à frase que ornava os enormes banners espalhados pelo pavilhão oeste do centro de convenções. "There’s Something in the Air" deixava os fãs da marca e a imprensa especializada se perguntando sobre qual seria o sentido escondido na frase. Entre as atrações apresentadas, atualizações para o iPod Touch e o iTunes, uma nova versão para a Apple TV, um HD externo que realiza backup automático de todos os computadores da casa (o Time Capsule) e os dois grandes momentos da feira: a parceria da empresa com todos os estúdios de Hollywood para criar um sistema de aluguel online de filmes (o iTunes Movie Rentals) e "o computador mais fino do mundo", o Macbook Air. Em sua exposição, Jobs não se conteve em citar números. Sobre o iPhone, lembrou que aquele era 200º dia desde o lançamento do aparelho para o mercado e, desde então, já foram vendidas mais de 4 milhões de aparelhos – o equivalente a 20 mil iPhones vendidos por dia. E lembrou que, desde que entrou no jogo da telefonia celular, a Apple é a vice-líder, com 19,5% do mercado americano, ficando atrás apenas da RiM (39%) e à frente da Palm, Motorola e Nokia. Lembrou feliz que 20% da base de usuários de computadores Mac já tinha atualizado o sistema operacional para a versão mais recente, o Leopard, lançado final do ano passado. Aproveitou para falar que a feira ainda veria o lançamento da nova versão do Office para computadores Mac. E emendou dizendo ter "uma boa notícia sobre o iTunes". "No dia de Natal, vendemos 20 milhões de canções. É um recorde", comemorou Jobs. Ao todo, a loja virtual iTunes já vendeu 4 bilhões de músicas. Antes da Macworld, havia especulações sobre contratos da Apple com alguns estúdios, por isso Steve Jobs anunciou primeiramente que iria lançar o novo serviço com os principais estúdios independentes, como Miramax, Touchstone, Lions Gate e Fox, para, logo em seguida, completar a relação incluindo a Warner, a MGM, a Paramount, a Universal, a Disney e a Sony. É um acordo espetacular, ninguém ficou de fora. O sistema, por enquanto, só funciona nos EUA, mas até o final de 2008 se estenderá aos países que têm a loja iTunes. O Brasil, por não ter iTunes, está fora por hora. "Mas e a sua televisão?", Jobs perguntava, ao lembrar que, por mais que se consiga filmes via internet, as pessoas querem assistir filmes e programas de TV no aparelho da sala de estar. "Tudo que posso dizer é que todos nós tentamos: Microsoft, Amazon, TiVo, NetFlix, Vudu. Todos nós tentamos acessar vídeos da internet pela sua TV. Nenhum de nós conseguiu." "Nós tentamos com a Apple TV e agora voltamos com a Apple TV, segunda fase." Com o novo aparelho, é possível acessar o iTunes e pedir filmes pelo site através da televisão, em alta definição e com som 5.1, além de fotos online (nesse momento da fala de Jobs, a tela ficou preta ao não conseguir acesso ao Flickr) e vídeos do YouTube. Steve foi ovacionado. Mas o aplauso foi ainda maior quando ele anunciou que a empresa estava lançando, em duas semanas, "o computador mais fino do mundo". E deixou o público impressionado ao tirar o Macbook Air de dentro de um envelope. Com o anúncio de terça, a Apple em vez de surpreender o planeta, preferiu arrumar a casa. Comemorou trunfos e assumiu as próprias falhas, conectando TV, computador, iPods, iPhones. Cada vez mais onipresente, a marca não se contenta só com o computador – ela quer tudo.