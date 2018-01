Apple reduz preço de músicas sem proteção

A loja de música da Apple, iTunes, reduziu o preço de faixas sem proteção contra cópias não autorizadas de US$ 1,29 para US$ 0,99, deixando o valor no mesmo nível de canções que possuem sistema contra pirataria. Veja também: Napster volta à cena oferecendo música sem download A iTunes começou a vender músicas e álbuns sem proteção contra cópias em maio, em um serviço chamado iTunes Plus. O primeiro grande parceiro da empreitada foi a gravadora EMI Group. A Apple afirma que está adicionando ao catálogo da loja online mais de 2 milhões de faixas de gravadoras independentes, além das canções disponibilizadas pela EMI. Apesar do fundador da Apple, Steve Jobs, esperar que a iTunes seria capaz de liderar a campanha para incentivar o fim do uso da tecnologia de proteção contra cópias, ela não conseguiu ainda assegurar contrato com a Universal Music Group, a maior gravadora do mundo. A Universal, em vez disso, afirmou em agosto que vai aliar-se a grandes varejistas como Wal-Mart e Amazon.com para vender músicas sem a tecnologia de proteção, conhecida como DRM. O Wall-Mart vende canções sem DRM por US$ 0,94. Executivos da Universal estão preocupados com o domínio da Apple no mercado de música digital e vêem a situação como entrave ao crescimento do setor. A Apple tem participação de 70% no segmento.