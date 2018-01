Apple registra a marca iPhone São cada vez mais fortes os indícios de que a Apple terá, em breve, celulares de marca própria com funções musicais. Depois da análise de um consultor financeiro, agora foi a própria Apple que deu sinais deste lançamento com o registro da marca iPhone. Analistas de mercado, jornalistas e blogueiros interpretaram esta ação como uma evidência de que a empresa irá realmente lançar telefones celulares com funcionalidades multimídia. Os produtos devem ser lançados, provavelmente, durante o evento Macworld Expo 2007. Um dos modelos pode ter teclado integrado e acesso Wi-Fi. Boatos que circulam no mercado de telecomunicações norte-americano indicam que a fabricante teria até estabelecido um acordo de exclusividade com a operadora Cingular Wireless.