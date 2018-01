Apple registra patente de 'podmaps', que unem mapa e áudio

A Apple registrou uma nova patente, publicada na última semana, para uma variação de seus já famosos podcasts, o podmap. A patente descreve uma tecnologia que une mapas visuais a conteúdo multimídia criando um conjunto que pode ser gravado em dispositivos portáteis. Segundo o site Digital Trends, um usuário visitará um site, digitará o destino para o qual está indo e automaticamente receberá um mapa e instruções em áudio criadas via mecanismo "text-to-speech" de como chegar ao local. Uma vez que os dados (incluindo as imagens que compõem o mapa) estejam em um portátil como, por exemplo, o iPhone, o usuário não precisará mais se preocupar com uma conexão à internet. Cada podmap ainda poderá ser dividido em pequenos trechos com os passos necessários para chegar ao destino, que serão acessados separadamente, pausados, reproduzidos ou repetidos quantas vezes o usuário achar necessário, noticiou o site AppleInsider. A Apple ainda não anunciou oficialmente os podmaps, mas a patente pode ser vista, me inglês, neste link. As informações são da agência Magnet.