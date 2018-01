Apple registra patente de recurso sem fio para iPods Pode ser uma reação frente a produtos concorrentes, já que prevenção nunca é demais, mas o fato é que a Apple registrou uma patente que permitirá aos seus tocadores da linha iPod incorporarem recursos sem fio no futuro. Com isso, os tocadores ficariam em pé de igualdade com o que Microsoft quer oferecer com o Zune, tocador criado para concorrer com os aparelhos da Apple, e com o MusicGremlin, aparelho restrito ao mercado norte-americano e que pode interagir com redes Wi-Fi. No caso do Zune, a conexão Wi-Fi será utilizada para compartilhar músicas entre usuários do aparelho: dentro do alcance do sinal, seria possível ouvir as mesmas músicas que seriam tocadas por um dos usuários. A iniciativa também é sinal de que a Apple não quer ficar deitada em seus louros, a despeito de sua inegável liderança no mercado de tocadores. Pelos termos do pedido de patente, os iPods poderiam acessar redes sem fio para adquirir músicas diretamente a partir da internet, sem precisar da intermediação de PCs, como acontece atualmente.