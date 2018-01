Apple revela 'iPad' e entra no mercado de tablets

Jobs, que voltou ao comando da Apple no final do ano passado após um transplante de fígado, está apostando que sua empresa terá sucesso em conquistar consumidores para seu tablet, o que muitas companhias de tecnologia não tiveram sucesso em fazer até o momento com produtos similares.

O iPad é o maior lançamento da Apple desde o iPhone três anos atrás. O "tablet" é uma prancheta eletrônica maior que um smartphone e menor que um netbook.

(Reportagem de Gabriel Madway, Alexei Oreskovic e Edwin Chan)