Apple supera expectativas com balanço e ações sobem mais de 5%

A empresa registrou um lucro líquido de 1,67 bilhão de dólares, ou 1,82 dólar por ação, no quarto trimestre do exercício fiscal de 2009, fechado em 26 de setembro. No mesmo período de 2008, a empresa teve um lucro de 1,14 bilhão de dólares, ou 1,26 dólar por ação.

Analistas esperavam um lucro de 1,42 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da Apple aumentou 25 por cento, para 9,87 bilhões de dólares, superando a estimativa média de analistas, de 9,2 bilhões de dólares.

A Apple prevê um lucro por ação entre 1,70 dólar e 1,78 dólar para o primeiro trimestre de 2010, sobre uma receita de 11,3 bilhões de dólares e 11,6 bilhões de dólares.

As ações da empresa, com sede na Califórnia, fecharam a sessão aos 189,86 dólares no índice Nasdaq, e chegaram aos 200,21 dólares no pregão after-market.

(Reportagem de Gabriel Madway)