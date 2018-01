Apple TV poderá acessar vídeos do portal YouTube

A Apple anunciou que o Apple TV, sistema de transmissão multimídia que transfere imagens e vídeos, sem fio, do computador para a TV, também terá conteúdo do YouTube. A novidade começará a funcionar ainda neste mês e, segundo a empresa, espera-se que todo o arquivo do site esteja disponível no Apple TV até setembro. Na semana passada, a Apple e a operadora norte-americana AT&T também anunciaram a possibilidade de, no futuro, o Apple TV passar a receber conteúdo de IPTV pela sua rede