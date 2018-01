Apple vai a julgamento acerca de alegações sobre música digital

A Apple se defenderá contra alegações de que abusou de uma posição de monopólio no mercado de reprodutores de música digital conforme se dirige para um julgamento num caso que poderia custar à companhia cerca de 1 bilhão de dólares, caso perca.

As declarações de abertura devem começar nesta terça-feira num tribunal federal em Oakland, na Califórnia, na já antiga ação coletiva iniciada por um grupo de indivíduos e empresas que compraram iPods entre 2006 e 2009. Eles alegam que uma atualização de 2006 do iTunes dizia que as músicas do iTunes só poderiam ser tocadas em iPods, bloqueando injustamente fabricantes concorrentes de dispositivos.

Os autores da ação querem cerca de 350 milhões de dólares em indenizações, que seriam automaticamente triplicados sob leis antitruste. A Apple diz que a atualização do software continha melhorias genuínas ao produto, e portanto não deve ser considerada anticompetitiva.

O caso encaminhado a julgamento nesta terça-feira remete à era pré-iPhone da Apple, quando o iPod era seu principal dispositivo móvel. Diversos emails do cofundador da Apple Steve Jobs devem ser apresentados como provas, junto a trechos de depoimentos curtos de Jobs gravados antes de sua morte.

(Por Dan Levine)