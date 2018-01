Apple vai lançar aparelho de vídeo em 2007 Além de lançar novos iPods nesta terça, a Apple também anunciou que deve lançar um aparelho multimídia capaz de guardar música, fotos e vídeos, e que também poderá ser capaz de transmitir conteúdos por meio de sinais sem fio. O chamado iTV deve ser um PC dedicado a tocar e armazenar arquivos multimídia como fotos, vídeos e músicas, trazendo portas USB 2.0 (para conexão a dispositivos como pen drives ou tocadores como iPods), entradas para cabos de redes de computador e também uma conexão sem fio Wi-Fi, que será usada para exibir conteúdo armazenado em computadores, no caso, micros da Apple. O aparelho, mostrado por Steve Jobs, CEO da Apple, também deve ser capaz de exibir conteúdos diretamente a partir da Web, interagindo com as ofertas multimídia da loja virtual iTunes, que passou a oferecer filmes da Disney e outros estúdios nesta semana, e que deve expandir seu catálogo de ofertas nos próximos meses. Nas conexões, mostra portas HDMI (que podem transmitir sinais de vídeo digital e áudio multicanal por um único cabo) e portas RCA para áudio estéreo. Deve chegar ao varejo norte-americano em 2007, custando cerca de US$ 299.