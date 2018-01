Apple vai oferecer filmes pela loja iTunes Depois de ter atingido a marca de 1 bilhão de músicas digitais vendidas em fevereiro, a Apple se prepara para oferecer filmes que podem ser comprados e baixados via internet. A notícia pode ser um alento para a indústria do cinema, que enfrenta situação parecida com a que as gravadoras enfrentaram no começo da década, quando a pirataria via internet começou a se tornar uma ameaça séria. A Apple teve mais sucesso que qualquer gravadora na venda de música digital, e espera conseguir o mesmo resultado nos filmes. A empresa já oferece episódios de séries de televisão e um filme da Disney, chamado High School Musical, por US$ 9,99. Steve Jobs, presidente da Apple, é o maior acionista individual da Disney, que comprou sua empresa de animação Pixar. A Apple enviou um convite à imprensa, para um anúncio semana que vem, em que diz somente: "It´s showtime!" (em português, "é hora do show"). Competição A concorrência, porém, não vai ser fácil, já que a Amazon, maior varejista virtual do mundo, está de olho neste mercado. Segundo analistas, é essencial para a sobrevivência da Amazon como empresa de sucesso vender tanto música quanto vídeos por download. Muitos esperam que a Apple lance, na próxima terça-feira, um modelo de iPod, seu tocador de música e vídeo digitais, com tela mais larga, proporcional ao formato dos filmes. O anúncio, em São Francisco, vai acontecer ao mesmo tempo em que se inicia uma exposição de produtos da Apple em Paris. Segundo executivos dos estúdios de cinema, há várias conversas com a empresa para vender filmes por download pelo site iTunes. Alguns estúdios já vendem filmes por outros sites, como Movielink, CinemaNow e Guba. A Movielink é uma associação entre MGM, Paramount, Sony Pictures, Universal Studios e Warner Bros. O iTunes deve começar com um número limitado de filmes, pois muitos estúdios resistem à proposta da Apple de que todos os filmes tenham o mesmo preço e estejam disponíveis para download ao saírem em DVD. Eles também estão preocupados com a proteção antipirataria oferecida pela Apple. Muitos preferem o sistema mais restrito do Windows Media, da Microsoft. A Microsoft planeja lançar este ano seu próprio tocador portátil, chamado Zune, e sua loja virtual. Enquanto a Apple deve sair com filmes da Disney, a Amazon já fechou acordos com a Warner Bros, a Sony Pictures e a Universal, e pode anunciar seu serviço antes. "Chegou o momento em que a distribuição digital começa a se tornar um mercado verdadeiro", afirmou o presidente da CinemaNow, Curt Marvis. "Só faz sete anos que estamos esperando." A News Corp. anunciou que planeja vender filmes da 20th Century Fox, empresa do grupo, pelo MySpace, site de rede social de maior sucesso nos Estados Unidos, que comprou ano passado por US$ 580 milhões. A operadora de telecomunicações Sprint Nextel acaba de lançar um serviço de filmes, em pay per view, para celulares. Cada longa-metragem custa de US$ 4 a US$ 6 para ser visto no telefone móvel. A empresa fechou acordos com a Buena Vista, Lions Gate, Sony Pictures e Universal. "Estamos no começo de um mercado de vídeo móvel sob demanda", disse Aram Sinnreich, da consultoria Radar Research. Resta saber quantos estão dispostos a assistir a longas metragens na telinha do celular.