Apple vai vender músicas de John Lennon no iTunes

A Apple anunciou nesta terça-feira, 14, que irá oferecer todo o catálogo de músicas solo de John Lennon, em seu segundo acordo para disponibilizar a obra de um dos Beatles. O acordo para vender as músicas de Lennon é parecido com outro fechado com Paul McCartney. A Apple disse que 16 álbuns de Lennon sob a gravadora EMI estavam disponíveis pela primeira vez no iTunes, com Lennon Legend e Acoustic estreando no formato digital. O acordo recente para a longa disputa entre Apple e a empresa dos Beatles, Apple Corps, parece ter aberto o caminho para o catálogo dos Beatles ser finalmente distribuído online. Fontes da indústria disseram que a empresa deveria anunciar em breve acordos parecidos para os trabalhos solos de Ringo Starr e George Harrison. A Apple se recusou a comentar quando espera lançar o catálogo dos Beatles.