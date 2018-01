Apple vence batalha e mantém tarifa na loja iTunes As músicas vendidas pela loja digital iTunes, da Apple, que sempre foram vendidas a US$ 0,99, estavam ameaçadas pela pressão de diversas gravadoras que queriam um aumento nos preços ou pelo menos uma política de taxas variáveis (preços maiores para lançamentos e desconto nas músicas de catálogo). As grandes gravadoras queriam elevar o preço das novas canções para a faixa de US$ 1,20 por música. Depois de várias rodadas de negociações, a Apple acabou levando a melhor e vai conservar os preços no patamar original: a empresa confirmou a renovação dos contratos com quatro grandes gravadoras, Universal, Warner Music, Sony BMG e EMI. Segundo o CEO da Apple, Steve Jobs, a tarifa praticada pela loja Itunes precisa se manter na faixa atual para impedir os consumidores de buscarem músicas nas redes de troca de arquivos. De acordo com informações dadas pelo fundador da Apple, as gravadoras ganham cerca de 70 centavos de dólar por música vendida na iTunes, e que querer aumentar os preços seria pura ´ganância´.