Apple vende 1 milhão de iPhones 3G no primeiro fim de semana

A Apple afirmou nesta segunda-feira, 14, que vendeu 1 milhão de unidades do novo modelo do iPhone em seu primeiro final de semana desde o lançamento. O iPhone original, apresentado em junho de 2007 somente nos Estados Unidos, vendeu cerca de 270 mil unidades em seus dois primeiros dias, com os números chegando a um milhão no início de setembro. Já o novo modelo é vendido em 21 países. "O iPhone 3G teve um fim de semana de estréia fabuloso", afirmou o presidente-executivo da Apple, Steve Jobs, em comunicado. "Foi preciso 74 dias para vendermos o primeiro milhão da versão original do iPhone, assim, o iPhone 3G caminha para ter um grande início pelo mundo." Problemas de ativação afetaram o lançamento do novo aparelho na sexta-feira, com muitos compradores deixando as lojas frustrados por não poderem usar o telefone depois de esperarem por horas na fila. A AT&T, única operadora do iPhone nos Estados Unidos, culpou problemas de sincronização com a loja online iTunes da Apple, afirmando que o problema ocorreu provavelmente devido ao excesso de acessos simultâneos ao iTunes.