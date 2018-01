Apple vendeu 8 milhões de iPods em três meses Estudo da empresa de pesquisas NPD Research, sobre os resultados financeiros da Apple, indicava que a empresa teria vendido aproximadamente 8 milhões de iPods, nos vários modelos que a empresa fabrica (7,8 milhões). Passou perto. O resultado financeiro do trimestre divulgado pela empresa indica que as vendas foram de 8,1 milhões de unidades, superior aos 6,2 milhões registrados no mesmo período no ano passado e geraram receita 36% maior. Na comparação com o primeiro trimestre de 2006, no entanto, as vendas foram apenas 13% superiores em receita. Tocadores digitais representam cerca de 34% das vendas da empresa, atualmente.