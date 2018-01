Apple vendeu iPods com vírus que ataca PCs com Windows A Apple admitiu nesta semana que tocadores da linha iPod podem estar infectados com um vírus que ataca micros com Windows. O vírus, o RavMonE, ataca os Pcs quando é conectado ao iPod. O problema, segundo a empresa, afeta um número reduzido de tocadores vendidos após o dia 12 de setembro deste ano (menos de 1% dos aparelhos produzidos). Em um informe, a empresa alega que ´menos que 25 incidentes´ foram relatados. Segundo a companhia, o vírus infectou os tocadores a partir de um micro com Windows utilizado numa das linhas de montagem sobre os tocadores. A Apple também afirmou que programas antivírus atualizados podem detectar arquivo e impedir infecções. De acordo com a empresa de segurança Sophos, o vírus pode ser uma variante da família de vírus Rjump, que abre portas no micro para a invasão e roubo de informações. Problema recorrente Na semana passada, o McDonald´s japonês teve de enfrentar um problema de relações públicas quando 10 mil iPods distribuídos como brinde pela empresa em uma promoção estavam infectados com o vírus WORM_QQPASS.ADH. Assim como o vírus que afeta outros tocadores da Apple, este verme (que rouba senhas e dados pessoais) só afeta micros com o sistema operacional Windows, da Microsoft. Para resolver o problema, a rede de lanchonetes disponibilizou em seu site um aplicativo que elimina o vírus, criado da empresa de segurança Trend Micro.