Apple versus Apple: a dona do iTunes leva a melhor Nas últimas semanas, duas empresas brigavam pelo direito de usar o logotipo da maçã: A Apple Computer e a Apple Corps., gravadora inglesa que detém direitos sobre músicas dos Beatles. A briga rendeu hoje uma vitória em primeira instância para a fabricante de iPods e dona da loja virtual Itunes. Com a decisão, a Apple Computer poderá continuar usando seu logotipo em produtos ligados à música, o que inclui o serviço iTunes e os tocadores digitais da linha iPod. Durante o litígio, a Apple Corps. acusou a Apple Computer de violar um acordo de 1991, pelo qual a empresa não entraria em mercados relacionados à música. Agora, a decisão do juiz Edward Mann afirma que os produtos e serviços da empresa de Steve Jobs se enquadram na categoria de comércio de música digital, e não atuação na indústria fonográfica, o que liberaria a empresa para explorar a sua versão da marca da maçã. Durante o julgamento a Apple Corps argumentou que o download de músicas no iTunes correspondia à venda de um disco, enquanto a Apple Computer se defendia dizendo que o iTunes não passa de um serviço de download de dados. A Apple Corps. já afirmou que vai recorrer da decisão.