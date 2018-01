para crianças (sete anos ou mais). Aqui, aprende-se

a fazer qualquer coisa (iOS)

TED y As palestras do TED já são conhecidas. O lado bom do app é ter os mais de 1,3 mil vídeos à mão, seja onde estiver (iOS, Android e Windows Phone)

MathBoard y Um dos melhores apps para aprendizado básico de matemática. O único ponto

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

contra do app

(Android e iOS),

é não ser gratuito

Xperica y O app é uma ótima plataforma de experiências que permitem aplicar conceitos de hidrostática ou entender o princípio de Arquimedes (iOS)

iTunes U y Para

os usuários de iOS esse é um ótimo app para assistir a aulas de universidades ou até do Museu de Arte Moderna de NY