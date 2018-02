Apreendida 1,2 tonelada de palmito clandestino em SP

O palmito estava embalado em potes de vidro, acondicionados em caixas de papelão. Os policiais identificaram o produto como extraído da palmeira juçara, espécie ameaçada de extinção.

A rodovia dá acesso ao Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), reserva de mata atlântica que ainda abriga remanescentes da palmeira. O veículo, uma picape furgão, foi parado ao passar por uma viatura que fazia o monitoramento do trânsito com um equipamento que identifica veículos com licenciamento vencido. O condutor não deu informações sobre a origem da carga, mas informou que o palmito seria comercializado em São Paulo.