Apreendidos 231 caça-níqueis em Porto Alegre

A Polícia Civil e o Ministério Público (MP) apreenderam na tarde de quarta-feira, 27, 231 caça-níqueis em três casas de jogos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na operação, batizada de Reino Dois, também foram descobertas três bancas de jogo de bicho, duas na zona norte da capital e uma em Alvorada - cidade da Região Metropolitana, e recolhidos R$ 58.208,00 em dinheiro e R$ 30.341,00 em cheques. Ao todo, houve o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. Segundo a Secretaria da Justiça e da Segurança (SJS) gaúcha, o dono de uma das bancas acabou preso por porte ilegal de arma. Ele possuía duas pistolas 380. Além disso, a manutenção irregular de 15 pássaros nativos nos fundos da banca dele também custou uma multa de R$ 8 mil, aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).