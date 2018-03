Apreendidos 47 quilos de maconha em linha da CPTM

Em uma única tarde, agentes de segurança da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apreenderam 47 quilos de maconha em duas ocorrências, na quarta-feira, 14. A primeira apreensão ocorreu na estação Presidente Altino, na Linha B (Júlio Prestes/Itapevi). Agentes que faziam o patrulhamento de rotina desconfiaram da reação de um suspeito, de 18 anos, que apresentou sinais de nervosismo com a aproximação deles. Durante a revista, os seguranças encontraram 35 quilos da droga, em forma de 22 tabletes, escondidos em duas bolsas. O suspeito foi encaminhado ao 9º Distrito Policial de Osasco. Na mesma linha, agentes apreenderam cerca de 12 quilos da mesma droga com Helerson Terazan, 32 anos. Ele estava dentro de um trem, na Estação Barra Funda, zona oeste da capital, seguindo viagem para a estação Santo André. A ocorrência foi registrada no 1º DP de Campos Elísios.