Apreendidos 807 kg de maconha em caminhão frigorífico

Dois homens ocupavam o caminhão frigorífico, que era escoltado por outros dois homens que seguiam em um Astra preto. Quando parados pelos policiais, no centro de Guarulhos, o motorista do caminhão tentou acelerar e fugir, mas não conseguiu. Todos os suspeitos, que têm entre 23 e 32 anos, são de cidades do interior do Paraná. As placas dos veículos são de cidades do mesmo Estado e, de acordo com as investigações, eles chegaram à São Paulo pela rodovia Presidente Dutra.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os suspeitos apresentaram versões diferentes e inconsistentes. Os dois passageiros do carro teria afirmado que faziam contrabando de produtos eletrônicos . Já o motorista do caminhão disse não saber que carregava drogas. Os quatro homens foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e formação de quadrilha. Além da droga, a Polícia apreendeu os dois veículos.