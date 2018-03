Apreendidos 884 kg de maconha no interior de SP Policiais rodoviários apreenderam 884 quilos de maconha escondidos no fundo falso da carroceria de um caminhão, no final da noite de ontem, 26, no km 44 da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama. Três homens foram presos, entre eles um paraguaio que fazia a escolta da carga em um automóvel.