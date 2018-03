Apreendidos em SP 167 sacos com mercadorias ilegais Foram apreendidos hoje 167 sacos com mercadorias ilegais, durante uma operação para coibir o comércio ambulante irregular no entorno da Rua 12 de Outubro, realizada pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, por meio da Subprefeitura Lapa, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a secretaria, cerca de cem pessoas, entre policiais civis e militares, guardas civis metropolitanos, servidores da subprefeitura e empregados AES Eletropaulo participaram da operação. O material recolhido, entre perfumes, tênis, equipamentos eletrônicos, CDs, DVDs e outros, encheu oito caminhões. Equipes da AES Eletropaulo cortaram 30 ligações clandestinas de energia elétrica. "O comércio irregular na cidade vem sendo combatido com persistência em operações como esta, já que, geralmente, os produtos são piratas, provenientes de carga roubada, contrabandeados ou sem origem", diz o secretário Andrea Matarazzo.