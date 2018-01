Apreensão de CDs com programas piratas chega a 454 mil A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a Entertainment Software Association (ESA) divulgaram hoje os resultados das ações antipirataria realizadas ao longo do primeiro semestre de 2006. No total, foram realizadas 283 ações policiais, que resultaram na apreensão de 454 mil CDs piratas, aproximadamente, e 31 prisões em flagrante. As ações também tiveram como resultado o fechamento de seis laboratórios, dedicados à fabricação de CDs piratas, além de 123 sites vinculados à venda de software pirata. Nos últimos seis meses, também foram retirados de veiculação cerca de 17 mil anúncios em sites de leilão, dedicados à divulgação do comércio de software ilegal, além de 25 anúncios em jornal com a mesma finalidade. Boa parte dessas ações tem origem em denúncias feitas por consumidores de todo o Brasil, sendo a maioria delas feitas por telefone. No primeiro semestre de 2006, a BSA recebeu 9.006 ligações por consumidores à procura de informações sobre regularização de software, entre outros esclarecimentos. Desse total de ligações, 501 foram de denúncias contra o comércio ou uso ilegal de software. Já as denúncias por e-mail somaram 686, de um total de 3.631 mensagens recebidas. As ações foram executadas em São Paulo (43,3%), no Rio de Janeiro (23,3%), no Rio Grande do Sul (20%), em Minas Gerais (10%) e no Mato Grosso do Sul (3,3%). Como resultado desse trabalho, foram apreendidos em todo o País um total de 174 máquinas em situação irregular e 1.740 CDs de software ilegal. Impacto Um estudo divulgado em maio deste ano pela BSA mostrou que, no Brasil, o índice de pirataria de software em 2005 manteve-se estável em relação a 2004, com 64%, resultando em 29 pontos percentuais acima da média mundial. No ano passado, a indústria nacional sofreu uma perda de US$ 766 milhões por causa da pirataria. Um levantamento da Abes comprova que o mercado nacional de software e serviços ocupa atualmente a 12ª posição no cenário mundial e movimentou, em 2005, cerca de US$ 7,41 bilhões.