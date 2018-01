Aprenda a converter seus vídeos para o iPod O jeito mais "tradicional" de transferir vídeos para o iPod é por meio do computador. Se o filme escolhido já está armazenado no micro – imagens de um aniversário de família, um videoclipe, o capítulo de um seriado – é preciso verificar se o arquito está no formato MPEG-4. Em caso positivo, é só adicioná-lo na pasta do iTunes e, depois, transferi-lo para o iPod. Para conferir qual é o tipo de arquivo, clique no botão direito do mouse sobre ele e selecione "Propriedades". Em "Tipo de Arquivo" deverá aparecer algo como nomedoarquivo.mp4. Caso apareça algo como nomedoarquivo.wmv, a solução é usar um conversor, que passará o arquivo para o padrão MPEG-4. Existem vários conversores, como o Total Video Converter e o Easy Video Converter, mas o Link sugere o Jodix (www.ipod-video-converter.org) e o Videora (www.videora.com). O primeiro tem uma interface agradável. Baixe-o, concorde com os termos exigidos e abra-o no computador. Às vezes surge na tela uma "Dica do Dia". É só dar O.K., nem precisa ler. Feito isso, vá em "Add Files", escolha o vídeo desejado e confirme. Aparecerá uma tela chamada "Settings"com algumas informações do arquivo. Clique em "Next" e siga em frente. Surgirá agora o tamanho do vídeo ("Video size"). Coloque 320 x 240. Já na opção "Video Quality", com o cursor do mouse arraste a barrinha para o quinto traço. Depois, em "Audio Quality", coloque a outra barrinha no penúltimo traço. Aperte "Next". Agora você poderá dar um título para o vídeo. Dê O.K e selecione "Convert". Para colocá-lo no iTunes (atenção: esse procedimento é o mesmo para qualquer tipo de vídeo convertido), abra o programa, clique em "Add to Library" e escolha o vídeo convertido. Conecte o seu iPod no micro e espere o iTunes reconhecê-lo. Caso o iPod esteja configurado para sincronizar automaticamente com o iTunes, o vídeo será colocado no tocador sem precisar fazer nada. Já se ele estiver no manual, arraste a janelinha do vídeo na seção "Video" para o ícone do iPod. O Videora é mais simples. Após instalá-lo e abri-lo, ele exibe na tela inicial um painel com vários modelos de iPod. Aperte sobre o ícone de seu aparelho. Clique em "Convert" e em "Power Mode". Em "File", escolha o arquivo a ser convertido, dê um título e cheque se, em "Device", está o modelo de seu iPod" e se, em "Profile", aparece MPEG-4, QVGA, 768 kpbs Stereo/128 kbps. Selecione "Start Converting". Para transferi-lo para o iPod é só realizar os mesmos passos padrões do iTunes. G.M.