Aprenda a corrigir os defeitos do antivírus Como seu antecessor, o novo AVG Free 8.0 sai "de fábrica" com algumas configurações erradas. Ele vem programado para fazer uma varredura completa todos os dias, o que é um exagero e pode comprometer a durabilidade do disco rígido do PC. Além disso, não escaneia todos os arquivos presentes no computador – somente aqueles que considera passíveis de infecção. E se surgir um vírus novo capaz de afetar tipos de arquivo até então considerados imunes como, por exemplo, documentos do tipo JPG ou PDF? O AVG vai deixá-lo vendido. Felizmente é fácil corrigir esses erros. Quando é aberto pela primeira vez, o AVG exibe uma mensagem perguntando sobre a varredura diária – nessa tela, simplesmente desmarque o item "Enable scheduled daily scan". Em seguida, no painel principal do programa clique em Tools/Advanced settings, entre no item Scans/Scan whole computer e desmarque o item "Scan infectable files only". Pronto: o seu AVG já está configurado corretamente. Ou melhor: quase. O AVG 8.0 instala uma "barra de ferramentas" nos navegadores Internet Explorer e Firefox, cuja serventia é altamente discutível. Ela toma espaço na tela e não traz benefícios significativos – resume-se a um atalho para fazer pesquisas no buscador Yahoo!, que os navegadores modernos já oferecem, e vários links para propagandas da versão paga do AVG. O ideal é evitar essa barra de ferramentas. Durante a instalação do AVG, selecione a opção Custom e desmarque o item chamado "Security Toolbar". Isso não afeta, em nada, a eficácia contra vírus – e também não interfere no funcionamento da tecnologia LinkScanner. Outro problema do AVG é que, às vezes, ele exibe alarmes falsos: classifica como malignos programas que são perfeitamente legítimos e inofensivos. É algo que acontece muito raramente, mas acontece. Nos testes do Link, o novo antivírus implicou com o BurnAware, programa gratuito que é uma das melhores opções para gravar CDs e DVDs. Ele encasquetou que o BurnAware estava infectado por um vírus chamado Klone.P e impediu o uso do programa. Um erro crasso. E tem mais: nos testes do Link, o AVG apresentou sérios problemas de compatibilidade com o recurso "Restauração do sistema", que é um dos mais importantes do Windows (pois permite driblar eventuais problemas causados pela instalação de softwares ou periféricos). Em todas as vezes em que, no Windows XP, foi feita uma restauração, o AVG terminou arrebentado – parou de funcionar, exigindo a reinstalação do programa antivírus. Esse problema já havia sido detectado no AVG 7.5 e continua a existir na nova versão. B.G.