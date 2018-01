Aprenda o passo a passo com o chef Thiago Bettin 1 – Escolha uma manga firme. Se estiver madura, deixe antes na geladeira. Sem descascá-la, divida-a em quatro pedaços. Deixe de lado o do meio, aquele que contém o caroço. Reserve os dois pedaços maiores. Veja também: Dona perfumada Ferran Adrià: 'Tenho uma queda por manga' São 226 pés. E pasmem: todos para uma pessoa só Na tailândia, é parceira do arroz doce Chutney: manga, liquidificador e... pimenta? Índia: manga em todos os lugares Receita de chutney de manga Receita de foie gras com manga Receita de marinada de manga com surubim e tapioca Receita de manga grelhada com maracujá Receita de terrina de chocolate branco e manga 2 – A polpa deve estar virada para baixo. Faça um corte em diagonal de mais ou menos 45º em cada lado do pedaço de manga, até que os cortes se encontrem. 3 – Repita a operação usando os pedaços que retirou da manga ao fazer o primeiro corte. Coloque um em cima do outro, de maneira que forme um ‘v’. Delicadamente, empurre os menores para a extremidade de cima da manga, para obter o formato de flor.