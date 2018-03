Apresentador de TV israelense é encontrado enforcado na prisão

Um dos apresentadores de TV mais populares de Israel, Dudu Topaz, foi encontrado enforcado no banheiro de sua cela na prisão em que aguardava julgamento sob acusação de ter ordenado o espancamento de executivos da mídia local.

Dudu Topaz, que durante anos foi considerado o "rei da audiência" da TV israelense, teria se suicidado na prisão de Nitzan, usando o fio de uma chaleira elétrica para se enforcar.

A notícia do suicídio, na manhã desta quinta-feira, teve grande destaque e repercussão em Israel.

Dudu Topaz, de 63 anos, já tinha tentado se suicidar há dois meses e, segundo seu advogado, Tzion Amir, e sofria de depressão.

Sua cela era vigiada com câmeras, exceto o banheiro.

As autoridades responsáveis pelas prisões de Israel já anunciaram a formação de uma comissão para investigar possíveis falhas dos funcionários da cadeia, que teriam possibilitado o suicídio.

A carreira de Topaz - um comediante e apresentador de programas de variedades - vinha decaindo nos últimos anos. Poucos meses antes de ser preso, ele tinha enviado várias propostas de novos programas a executivos do canal 2, mas todas foram rejeitadas.

O apresentador foi preso em maio, acusado de ter encomendado uma surra no diretor do canal 2 da TV, Avi Nir, e na vice-diretora, Shira Margalit.

Ambos foram violentamente espancados por pessoas contratadas por Topaz, que admitiu a responsabilidade pelos ataques.

Segundo a polícia, ele era "um homem perigoso, violento e sem-limites, que durante meses planejou minunciosamente sua vingança contra o mundo da mídia só porque que sentiu que sua carreira estava decaindo".

De acordo com o advogado, "Topaz não se conformava com o declínio de sua carreira, era viciado pelo amor do público e não podia viver sem ele". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.