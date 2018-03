Apresentadora Jacqueline Petkovic sofre grave acidente A apresentadora Jacqueline Petkovic, de 29 anos, sofreu um grave acidente na manhã de hoje no Rodoanel Mário Covas, na região de Osasco, na Grande São Paulo. Ela teve ferimentos graves e foi levada para o Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a apresentadora colidiu com uma carreta na altura do km 19 do Rodoanel, por volta das 8h30. Após a batida, o carro ficou desgovernado e acabou batendo em outros dois veículos. Uma criança que estava no carro não ficou ferida.