Aprovação à Copa do Mundo no Brasil cai para 48%, diz Datafolha

Em novembro de 2008, ano seguinte ao anúncio oficial da Fifa da realização do Mundial no Brasil, o apoio à realização da Copa no país era de 79 por cento. O número caiu para 65 por cento em junho de 2013 e estava em 52 por cento em fevereiro deste ano.

Aqueles que afirmam ser contra a realização da Copa representaram 41 por cento no último levantamento, ante apenas 10 por cento em 2008, de acordo com a pesquisa publicada nesta terça-feira pelo jornal Folha de S.Paulo.

Inicialmente considerada uma oportunidade para alavancar o desenvolvimento do país, a Copa do Mundo se tornou uma dor de cabeça para o governo e os organizadores diante de inúmeros atrasos em obras de estádios e aeroportos, projetos de infraestrutura cancelados e protestos contra a realização do torneio.

Em junho do ano passado, durante a realização do torneio preparatório Copa das Confederações, milhares de manifestantes foram às ruas de diversas cidades do país e entraram em confronto com a polícia nos arredores de estádios usados na competição.

A pesquisa Datafolha também mostrou que 55 por cento dos entrevistados consideram que a Copa do Mundo trará mais prejuízos do que benefícios para a população em geral, ante 36 por cento que apontaram benefício maior.

Em junho de 2013, 48 por cento diziam que o Mundial traria mais benefícios contra 44 por cento que viam prejuízos maiores.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de abril, em 162 municípios. Foram entrevistadas 2.637 pessoas, com margem de erro de dois pontos percentuais.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)