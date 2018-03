Aprovação de regime pode reduzir tarifa, diz Fortunati O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, defendeu a "votação imediata" do projeto lei que cria um regime especial para o transporte público no País e que pode levar a uma redução no preço das tarifas de até 15%. Fortunati participa de audiência pública convocada para discutir o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O colegiado deve votar a matéria na próxima terça-feira, 25.