Aprovada a criação da região metropolitana de Sorocaba

Além de Sorocaba, fazem parte municípios industrializados, como Itu, Salto, Votorantim e Mairinque, e outros essencialmente agrícolas, como São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Piedade e Ibiúna. Na justificativa do projeto, o governador alegou que a região é composta por agrupamentos urbanos com características metropolitanas, como a integração social e territorial e expressiva conurbação, ou seja, a fusão das áreas urbanas.

Assim que o projeto for sancionado, as ligações telefônicas interurbanas entre os municípios serão chamadas locais e o transporte intermunicipal poderá adotar o bilhete único. Com a lei, Sorocaba se soma às regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santista.