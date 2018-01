Aproveite o máximo do smartphone

Começar a usar um smartphone é tão complicado quanto um computador. Você chega em casa com a máquina novinha, e as primeiras coisas a fazer são instalar os programas que você mais precisa, configurar a internet, escolher os ícones da área de trabalho, alterar as cores e o fundo de tela. É tanta mudança que muita gente se contenta em usar apenas os programas do próprio celular, que dão conta de transferir arquivos, salvar agenda de contatos, sincronizar e-mails e da maior parte das necessidades das pessoas. Mas, para aproveitar todas as funcionalidades do smartphone, você precisa antes configurar o e-mail, a internet sem fio (Wi-Fi) e ainda pode instalar alguns programinhas para ajudar a organizar o dia-a-dia. Aí sim seu celular fica turbinado como se fosse um computador de mão. A publicitária Monica Moura, que se diz apaixonada pelos smartphones, instalou no seu supercelular um software para controlar seus gastos pessoais. "Acordo de manhã, entro no site do banco e (o smartphone) atualiza o saldo sozinho. E, durante o dia, anoto tudo que vou gastando", diz. Na agenda, ela ainda marca as datas de vencimentos das contas. Os joguinhos do celular ajudam seus três filhos a passar o tempo no carro ou no dentista. "É uma babá eletrônica", afirma. Segundo Flávio Trascoveschis, professor da escola PDA Personal Trainer, as principais dúvidas das pessoas são em relação à sincronização do smartphone com o computador e à configuração do e-mail. "As pessoas compram e não têm nem noção do manuseio", diz. Quem consegue superar as dificuldades iniciais acaba curtindo o melhor dos smartphones. Assim como a advogada Nair Mello, que configurou o aparelho para acessar o Wi-Fi e durante o dia consulta leis na internet. "Faço pesquisas na web, guardo os arquivos e nas horas livres leio direto no celular. Dá para trabalhar até no cabeleireiro", afirma. Ter um smartphone completo e turbinado como o de Nair e de Monica é simples, mas exige algumas precauções. Não é só sair instalando qualquer joguinho ou software para controlar as contas. Então, vamos lá. PRIMEIROS CUIDADOS Antes de instalar qualquer programa extra no smartphone, confira qual é o sistema operacional do celular e a versão. O Windows Mobile tem sido o adotado nos smartphones a partir do ano passado, principalmente nos aparelhos da HTC, Motorola, HP e Samsung. A Nokia utiliza outro sistema, o Symbian, que é bastante popular. Já a RIM, fabricante do famoso BlackBerry, tem um sistema próprio. A Palm, apesar de ter dois modelos com Windows Mobile (o 750 e o 700w), usa o Palm OS em todos os seus smartphones (veja alguns modelos na pág. 8). Isso faz diferença porque alguns programas só rodam em sistemas específicos. Por exemplo, não é possível instalar um programa para Windows Mobile em um Blackberry. Também informe-se antes para qual versão de sistema operacional o programa foi desenvolvido. Por exemplo: se você instalar um software para o Palm OS 6 (a versão mais recente) em um celular da Palm antigo, o programa pode não funcionar ou até causar um dano irreparável no celular. Normalmente, no site dos softwares existe uma página sobre os sistemas operacionais compatíveis.