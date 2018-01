Aquecimento global eleva temperatura em 5º C no Tibet

As temperaturas no Tibet estão 5º C acima da média, até agora neste mês, que é de verão no hemisfério Norte, por conta do aquecimento global, informa um representante do serviço meteorológico local. "O aquecimento global está afetando o Tibet, tornando temperatura cada vez mais alta", diz He Xiaohong, um engenheiro da estação meteorológica regional. A capital tibetana, Lhasa, também registrou, na segunda-feira, 2, a temperatura mais alta dos últimos 30 anos, 29º C, disse ele. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua informa que as geleiras tibetanas vêm derretendo a uma taxa anual de 131 quilômetros quadrados ao longo das últimas três décadas.