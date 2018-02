Árabes podem pedir para ONU adotar seu plano de paz na Síria Os países árabes podem pedir para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotar seu plano de paz com o objetivo de encerrar a repressão da Síria a manifestantes pró-democracia, mas não buscarão ação militar, disse o Ministério do Exterior do Quatar neste sábado.