Arábia Saudita confirma mais 25 casos de Mers; mortes chegam a 109 A Arábia Saudita registrou mais 25 casos da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers) em um momento no qual a taxa de infectados cresce e mais dois óbitos foram contabilizados devido à doença, informou o Ministério da Saúde do país.