Arábia Saudita tem mais 26 casos do vírus Mers e dez mortos

A confirmação foi se seguiu ao anúncio do Egito, no último sábado, confirmando seu primeiro caso de Mers em um homem que recentemente voltou de Riad, onde estava trabalhando.

A Arábia Saudita, onde a doença foi descoberta dois anos atrás e que continua sendo o país mais afetado, agora tem 339 casos confirmados de Mers, dos quais 102 foram fatais.

Os 143 casos anunciados desde o começo de abril representam um aumento de 73 por cento de infecções na Arábia Saudita neste mês.

Os novos casos foram anunciados em dois comunicados publicados no site do Ministério da Saúde, no sábado e no domingo.

Os 10 confirmados no sábado incluem sete em Jidá, o principal foco da última epidemia, dois na capital Riad e outro em Meca. Dois pacientes morreram.

Os outros 16 casos confirmados no domingo incluem dois em Riad, oito em Jidá e mais seis na cidade de Tabuk, ao norte. Oito morreram no domingo.

O ministro da Saúde interino Adel Fakieh disse no sábado que determinou três hospitais em Riad, Jidá e Dammam, na costa do Golfo, como centros especialistas no tratamento de Mers.

Os três hospitais podem acomodar 146 pacientes em tratamento intensivo, disse o ministro.

Muitos sauditas expressaram preocupação nas mídias sociais a respeito da capacidade do governo de lidar com essa epidemia, e na semana passada o rei Abdullah demitiu o ministro da Saúde.

Em Jidá, algumas pessoas estão usando máscaras e evitando concentrações de pessoas, enquanto farmácias dizem que a venda de desinfetantes para as mãos e outros produtos de higiene está crescendo.

(Por Angus McDowall)