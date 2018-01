Arais carneiro (Casa Líbano)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - Uma adaptação da esfiha para um corpinho de Ana Hickman: sai a massa grossa, entra um pão sírio fininho, crocante e quente. Sai o alentado recheio de carne moída, entra uma camada de uns dois milímetros de cordeiro bem equilibrado, delicado. Perfeitinho demais. Onde foram parar os excessos de tempero dos mercados libaneses? Os cheiros? O alho? A cebola? Cadê? Devem ter dado meia-volta, intimidados pela decoração arrumadinha que nada tem a ver com o Pari, nem com o que esperamos de um autêntico restaurante libanês. Veja todos os vencedores do Prêmio Paladar Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - Mais sanduíche do que entrada, o arais de carneiro da Casa Líbano tem um ponto forte e um fraco. O recheio, preparado com a carne desfiada é muito saboroso, mas deixa um excesso de gordura, que é absorvido pelo pão que se torna pesado e enjoativo. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - Casa grande, limpa e atraente, para comer especialidades árabes. Tudo que pedimos estava ótimo. Também bom o arais de carneiro. O pão era bem crocante, mas tinha muito pouco recheio de carne de carneiro. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - puro prazer de mastigar. Tudo ótimo, para voltar e voltar. O leve toque da carne e a massa fina fazem encher de vontade de comer mais. Uma das melhores descobertas para mim. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Como já disse as entradas, desta vez se constituíram numa competição a parte. Todas, sem exceção trazem ótimas deixam ótimas lembranças. O Arais carneiro da Casa Líbano me surpreendeu pelo frescor e pelo sabor da carne com os temperos verdes transbordando o disco de pão. Se cai um pedacinho, para comer com a mão evidentemente e prestar atenção para não perder nenhum pedacinho do cordeiro ou do tomate que caia por ventura de volta ao prato. Comi também o kafta de cordeiro suculento, macio, aromático, tudo de bom . Não conheço outro que se compare pelo menos aqui na nossa terrinha de São Paulo. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O Arais de carneiro, da Casa Líbano, achei meio pesado para ser entrada. Com um copo de suco e uma salada, forma uma refeição completa. O recheio de kafta é saboroso, temperado com bastante salsinha finamente picada, sal na medida certa, temperatura idem (a carne crua entra como recheio o pão pita, que é deixado na chata até a carne cozinhar e formar uma camada firme), mas o pão fica meio encharcado de gordura. Na aparência também fica devendo um pouco de charme. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - Simples, com tempero típico aplicado com maestria, carne preparada sem alarde e acomodada entre fatias de pão árabe fininho, essa entrada é uma boa pedida. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - Uma surpresa extremamente agradável. Uma cativante massa fina e crocante, uma carne genuinamente saborosa, ricamente temperada mas, mesmo assim, nada pesada. Uma entrada equilibrada e muito apetitosa. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - Queria agradecer ao prêmio por me apresentar esse restaurante. Genial e impecável. Totalmente diferente dos árabes que frequentamos. Peça as esfihas e tudo mais. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - A casa Líbano, suponho, rende homenagem ao arais original, inventado no restaurante Carlinhos, também no Pari, que usa carne bovina. Feito com carne de carneiro abatido ao modo "halal", segundo os preceitos muçulmanos, ele é muito saboroso, bem temperado, mas deixa uma vontade de "quero mais" quase tão grande quanto a saudade que os libaneses sentem em relação à sua querida terra natal. Tudo isto seria apenas lorota se a finíssima camada de carne colocada no seu interior fosse muito mais generosa, pelo menos o dobro. Pensem nisso, por favor. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - Eis aqui mais exemplo de sabedoria culinária. Este arais tem a quantidade certa de recheio (mais, o deixaria pesado) e o cordeiro, por sua vez, é trabalhado de modo a realçar o frescor, não o aspecto gorduroso da carne. O pão, por fim, é tostado no limite, e fica crocante, sem amargar. Peça um não-alcoólico(na Casa Líbano não se bebe; mas fuja daqueles drinques típicos aromatizados) e divirta-se.