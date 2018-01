Arce: 95% de abastecidos pelo Cantareira economizam água A população da região metropolitana da capital paulista atendida pelo Sistema Cantareira reduziu o consumo de água e tem recebido desconto na fatura, afirmou nesta quinta-feira, 26, o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Mauro Arce. De acordo com dados mencionados por ele, 95% da população diminuiu o consumo de água. Destes, metade conseguiu economizar o suficiente para receber desconto na fatura. "E esses números vem crescendo", disse o secretário, em palestra para empresários e membros da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB).