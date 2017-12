Arcebispo do Rio defende manifestações sem violência O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, defendeu neste domingo (16) o direito de manifestações dos cidadãos sem violência. "A manifestação faz parte do direito do cidadão... Mas isso não pode levar outra pessoa a ser machucada, morta, por causa das opiniões, nem por questão ideológica, nem partidária".