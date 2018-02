ArcelorMittal diz que compra de fábrica nos EUA não afetará meta de dívida A aquisição pela ArcelorMittal de fábrica nos Estados Unidos em conjunto com a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp não afetará as metas de dívida da companhia do setor siderúrgico, disse seu presidente-executivo, Lakshmi Mittal, neste domingo.