ArcelorMittal vai aumentar produção no Espírito Santo em 2015

A previsão é que a produção da unidade no Espírito Santo cresça cerca de 2 milhões de toneladas em 2015 devido à retomada neste ano do alto-forno 3, com capacidade de 2,8 milhões de toneladas.

No ano passado, a produção na unidade ficou em 4,4 milhões de toneladas e deve fechar este ano com um média de 5,4 milhões de toneladas. A previsão para 2015 é de produção de 7 a 7,5 milhões de toneladas de aço bruto.

"Vamos ser os únicos mais uma vez a aumentar a produção e, dependendo do mercado, podemos chegar a sete e meio", disse o executivo a jornalistas.

Segundo Baptista Filho, o aumento da produção vai atender parte da demanda de unidade do grupo nos Estados Unidos. O executivo comentou que o terceiro forno de Tubarão já está operando a plena carga e a produção adicional vai ser totalmente contabilizada no ano que vem.

Benjamin Filho disse a queda do preço do minério de ferro tornou a planta de Tubarão mais competitiva em relação a produtores russos e ucranianos, principais rivais em chapas grossas.

"Com aumento de produção, reduzo meu custo fixo e temos uma planta muito maior que as deles e mais eficiente. Voltamos ao mercado de placa", concluiu.

(Por Rodrigo Viga Gaier)