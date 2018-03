Áreas de instabilidade provocam chuvas no RS e em SC A presença de áreas de instabilidade mantêm as condições de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre esta segunda e terça-feira. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. As defesas civis dos dois Estados já foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro Nacional de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).