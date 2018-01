Áreas de SP já estão sob atenção para enchentes

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informa que desde às 12h26 as zonas norte e leste, Centro e Marginal Tietê estão sob estado de atenção para enchentes.

Já chove com intensidade moderada à forte nos bairros de Perus, Jaraguá, Brasilândia e Cachoeirinha, na zona norte. A intensidade é moderada na zona leste, nos bairros de Vila Matilde, Itaquera, Artur Alvim, Cidade Líder, José Bonifácio e Lajeado, e as chuvas se deslocam para Suzano (leve) e Mogi das Cruzes (moderada, com pontos fortes).

Para esta segunda-feira (23/03), há possibilidade de garoa e chuviscos no início da manhã e à noite, isso porque a frente fria se afasta, segundo os meteorologistas do CGE, mas o vento frio que sopra do oceano facilita a entrada de umidade e a formação de nuvens sobre a toda a região metropolitana. A temperatura mínima prevista é de 17ºC e a máxima de 23ºC.

A mínima cai mais um pouco na terça-feira (24/04), para 16ºC, com céu nublado de manhã, mas aos poucos o sol deve aparecer, até a máxima de 25ºC. Mais nuvens à tarde, porém, sem previsão de chuva. (Luana Pavani - luana.pavani@estadao.com)