Argentina ainda não definiu posição sobre TV digital Enquanto o governo brasileiro dá os últimos retoques no decreto para a implantação da TV digital no Brasil, a Argentina ainda não tem uma definição sobre o assunto. A recente visita da ministra chefe do Gabinete Civil, Dilma Roussef, à Buenos Aires parece não ter convencido o governo de Néstor Kirchner a acompanhar a escolha do Brasil pelo padrão japonês. A tendência argentina é a de adotar o sistema europeu, segundo opiniões de fontes oficiais e do setor. Há uma expectativa de que a escolha do sistema de televisão digital a ser adotado para o país "não demore muito", disse uma fonte diplomática brasileira. Uma fonte do canal estatal de televisão da Argentina disse não entender muito bem as razões da escolha brasileira, já que o sistema japonês é usado somente naquele país. A fonte ponderou que a norma dos EUA é adotada em quatro países, enquanto a da Europa já está presente em 54 países.