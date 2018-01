Argentina cria empresa de satélites de telecomunicações Governo argentino oficializou hoje a criação de uma empresa de satélites de telecomunicações combinando capital público e privado. Chamada de Arsat (Empresa Argentina de Soluções Satelitais), a empresa já tinha o seu nascimento previsto após a aprovação de uma lei no Parlamento em abril passado e que foi formalizada por intermédio de um decreto publicado hoje no Boletim Oficial do Estado. De acordo com a regulamentação, a Arsat será uma sociedade anônima destinada a "realizar por si, ou com a ajuda de terceiros e associados o desenho, desenvolvimento e construção no país de satélites geoestacionários, bem como prover o lançamento e operação destes equipamentos." Cerca de 70% das ações da empresa ficarão com a iniciativa privada e os 30% restantes permanecerão com o Estado argentino, mantendo o direito especial de voto sobre os rumos da Arsat. O decreto concede ao ministro do Planejamento Federal, Juli de Vido, a incumbência de designar a diretoria e demais cargos administrativos da companhia.